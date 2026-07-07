Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Flucht vor Polizei endet für Corsa-Fahrer mit Unfall

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei in Ulm Kontrollen in der Poser- und Tuningszene durch. Neben einigen Ordnungswidrigkeiten wird nun gegen einen 18-Jährigen auch wegen einiger Straftaten ermittelt. Der Junge Mann befuhr mit seinem Kleinwagen die Blaubeurer Straße in Richtung Blaubeurer Tor. Bei Erkennen des Streifenwagens entfernte er sich mit erhöhter Geschwindigkeit über die Magirusstraße in die Söflinger Straße. Zeitweise war er mit seinem Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von mutmaßlich 100 km/h unterwegs. Beim Einbiegen in die Söflinger Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Opel Corsa und streifte eine Ampel. Durch den Unfall war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Der Grund für die Flucht konnten die Polizisten im Anschluss feststellen. Der Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins. Die am Opel Corsa angebrachten Kennzeichen gehörten zudem zu einem anderen Fahrzeug. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis, aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Ulm wird auch in den Sommermonaten weiterhin verstärkt gegen die Poserszene vorgehen. Unbelehrbare Raser und Verantwortungsloses Verhalten haben in Ulm und im ganzen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums keinen Platz. Das Polizeipräsidium Ulm ist auf die Treffen vorbereitet und verfügt über ausreichend Einsatzkräfte. Die Verursacher solcher Störungen und Teilnehmer von illegalen Straßenrennen müssen mit Beschlagnahmen von Mobiltelefon, Fahrzeug und Führerscheinen , Organisatoren von Treffen mit Bußgeldbescheiden in vier- bis fünfstelligen Summen, rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell