POL-UL: (BC) Achstetten - Einbrüche in Kindergärten
Unbekannte suchten über das Wochenende vier Kindergärten heim.
Ulm (ots)
Über das Wochenende verzeichnete die Polizei vier Einbrüche in Kindergärten, davon zweimal in Achstetten, einmal in Oberholzheim und einmal in Stetten. In allen Fällen hebelte die unbekannte Täterschaft Fenster auf und gelangte so in die Gebäude. Der oder die Einbrecher suchten wohl gezielt die Büroräume auf und suchten nach Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Bei allen vier Gebäuden blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro zurück. Die vier Tatorte befinden sich:
- Achstetten, beide im Kindergartenweg - Stetten, Riedweg - Oberholzheim, Espan
Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) zu melden.
+++++++ 1294119 (JC)
Rückfragen bitte an:
Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell