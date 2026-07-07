Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Einbrüche in Kindergärten

Unbekannte suchten über das Wochenende vier Kindergärten heim.

Ulm (ots)

Über das Wochenende verzeichnete die Polizei vier Einbrüche in Kindergärten, davon zweimal in Achstetten, einmal in Oberholzheim und einmal in Stetten. In allen Fällen hebelte die unbekannte Täterschaft Fenster auf und gelangte so in die Gebäude. Der oder die Einbrecher suchten wohl gezielt die Büroräume auf und suchten nach Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt. Bei allen vier Gebäuden blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro zurück. Die vier Tatorte befinden sich:

- Achstetten, beide im Kindergartenweg - Stetten, Riedweg - Oberholzheim, Espan

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) zu melden.

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