Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Unfalles am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr an der Einmündung vom Kuhbergring auf die B311. Ein 88-jähriger Caddy-Fahrer wollte vom Kuhbergring nach links in Richtung Ulm fahren. Beim Einfahren übersah er offenbar aus Unachtsamkeit den Audi-Fahrer. Der 65-Jährige kam aus Richtung Ehingen und bog nach links in Richtung Kuhbergring ab. Es kam zum Unfall. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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