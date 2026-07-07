PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Vermisste Frau nach Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Kreuzau / Aldenhoven (ots)

Am Montagabend (06.07.2026) führte die Polizei Düren umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten 46-jährigen Frau aus Kreuzau durch. Dabei kamen unter anderem ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nachdem ein Pflegedienst die pflegebedürftige Frau im Laufe des Tages nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen hatte, informierte er die Angehörigen. Eine Verwandte erstattete daraufhin am Abend auf der Polizeiwache Kreuzau eine Vermisstenanzeige. Unmittelbar nach Eingang der Vermisstenanzeige leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Neben zahlreichen Einsatzkräften kamen auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die 46-Jährige konnte schließlich gegen 02:30 Uhr in Aldenhoven wohlbehalten angetroffen werden. Im Anschluss wurde sie mit ihren Angehörigen zusammengeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 10:15

    POL-DN: Mit dem Pedelec gestürzt

    Nideggen (ots) - Am gestrigen Nachmittag (06.07.2026) stürzte eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin auf der L33 ohne Fremdeinwirkung. Sie verletzte sich schwer und musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Frau aus Vettweiß war mit ihrem E-Bike aus Richtung Nideggen kommend in Richtung Thum unterwegs. Auf der Gefällstrecke streifte sie nach Zeugenangaben eine Warnbake am Fahrbahnrand und kam mit ihrem Zweirad zu Fall. Hierbei verletzte sie sich schwer. ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:15

    POL-DN: Gas und Bremse verwechselt

    Düren (ots) - Beim Ausfahren aus einem Parkhaus in der Arnoldsweilersstraße verwechselte ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren am gestrigen Nachmittag (06.07.2026) Gas und Bremse. Seine 84-jährige Beifahrerin wurde bei der folgenden Kollision mit einem Betonpfeiler leicht verletzt. Gegen 14:00 Uhr hatte der Senior das Parkhaus in Richtung Ausfahrt befahren. Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte, unkontrolliert über einen Bordstein hinweg ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:15

    POL-DN: Unbekannte entwenden Kupferkabel aus dem Brainergy Park

    Jülich (ots) - Unbekannte Täter entwendeten eine größere Menge Kupferkabel vom Gelände des Brainergy Parks in Jülich. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise. Im Zeitraum zwischen Samstag (04.07.2026, 00:00 Uhr) und Montag (06.07.2026, 16:00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem umfriedeten Gelände des Solarparks. Dort durchtrennten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren