POL-DN: Vermisste Frau nach Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden
Kreuzau / Aldenhoven (ots)
Am Montagabend (06.07.2026) führte die Polizei Düren umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten 46-jährigen Frau aus Kreuzau durch. Dabei kamen unter anderem ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Nachdem ein Pflegedienst die pflegebedürftige Frau im Laufe des Tages nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen hatte, informierte er die Angehörigen. Eine Verwandte erstattete daraufhin am Abend auf der Polizeiwache Kreuzau eine Vermisstenanzeige. Unmittelbar nach Eingang der Vermisstenanzeige leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Neben zahlreichen Einsatzkräften kamen auch ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.
Die 46-Jährige konnte schließlich gegen 02:30 Uhr in Aldenhoven wohlbehalten angetroffen werden. Im Anschluss wurde sie mit ihren Angehörigen zusammengeführt.
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