Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brand auf Schrottplatz in Ludwigshafen-Mundenheim

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ludwigshafen (ots)

(JS) Am 12.06.2026 um 09:59 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Inselstraße nach Ludwigshafen-Mundenheim gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen Teile eines großen Schrotthaufens auf einer Fläche von ca. 10m x 10m auf dem Gelände eines Altmetallverwertungsbetriebes am Hafen in Flammen.

Durch die Feuerwehr wurde sofort ein massiver Löschangriff aufgebaut und das Feuer aus 3 Rohren direkt und gleichzeitig bekämpft. Durch Mitarbeiter des Betriebes wurde parallel das Brandgut mit einem Bagger auseinandergezogen, um es noch effektiver ablöschen zu können. Durch diese schnell eingeleiteten umfangreichen Löschmaßnahmen und die frühe Alarmierung der Feuerwehr bei Brandausbruch durch die Mitarbeiter konnte das Feuer auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt und eine weitere Ausbreitung auf den gesamten Schrottberg und weitere Teile des Schrottplatzes effektiv verhindert werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell