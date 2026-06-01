Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 01.06.2026

Goslar (ots)

Am Wochenende waren Einbrecher in Langelsheim unterwegs.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Kastanienallee.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

Am Sonntagmorgen drangen Unbekannte zudem gewaltsam in ein Wohnhaus in der Mühlenstraße ein. Auch hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell