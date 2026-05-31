Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 31.05.2026

Goslar (ots)

01 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 30.05.2026 (gg. 14:45 Uhr) befuhr der 26-jährige, aus Salzgitter wohnende Verkehrsteilnehmer, die Braunschweiger Straße in Seesen und kam mit seinem Pkw Vor der Kirche verkehrsbedingt zum Halten - was die unmittelbar hinter ihm fahrende 20-jährige Fahrzeugführerin aus Liebenburg, übersah. Folglich kam es zum Auffahrunfall zw. beiden beteiligten Pkw, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

02 - Verkehrsunfall mit 5 zum Teil schwerverletzten Personen

Am 30.05.2026 (gg. 15:00 Uhr) befuhr der 51-jährige Verkehrsteilnehmer (nebst 63-jährigen Beifahrer) mit seinem Pkw aus Goslar kommend die B82 in Fahrtrichtung AS Rhüden/BAB 7. Im Verlauf dieser Fahrbahn (Höhe Hahausen/L.a.Bbge.) sowie aus bislang ungeklärter Ursache verlor der verantwortliche Fahrzeugführer zunächst die Kontrolle über seinen Pkw und geriet anschließend von seiner Fahrspur nach links in den Gegenverkehr. Infolgedessen kam es zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw, wobei der beteiligte Fahrzeugführer und die vier beteiligten Fahrzeuginsassen (w/76, m/72, w/50, w/47) aus dem entgegenkommenden Pkw zum Teil schwer verletzt wurden. Der Beifahrer aus dem verursachenden Fahrzeug blieb unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bundesstraße 82 in beiden Fahrtrichtungen mehrstündig voll gesperrt und für die medizinische Versorgung u.a. zwei Rettungshubschrauber eingesetzt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.

03 - Trunkenheit im Verkehr

Im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt wurde am 31.05.2026 (gg. 04:20 Uhr) ein Verkehrsteilnehmer aus Hannover festgestellt, welcher zuvor seinen mitgeführten Pkw unerlaubt auf den rückwärtigen Bereich des Polizeikommissariats in Seesen abgestellt hatte. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen wurde bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt - Ergebnis 1,14 Promille. Mithilfe eines Abschleppunternehmens wurde der Pkw umgesetzt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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