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POL-GS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer entlang der B242

POL-GS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer entlang der B242
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Goslar (ots)

Am 30.05.2026 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 70- jährige Motorradfahrer fuhrt mit einer Suzuki aus dem Zulassungsbezirk Kiel von Dammhaus in Richtung Sonnenberg. In einer scharfen Rechtskurve kollidierte er mit einem Pkw. Trotz Ausweichbewegung der 60-jährigen Pkw-Führerin konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. An dem Skoda Fabia aus dem Zulassungsbezirk Osterode Harz, welcher mit vier Personen besetzt war, und am Motorrad entstanden erhebliche Sachschäden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Schaden am Motorrad wird auf 5.000EUR geschätzt. Der Schaden am Pkw wird auf 10.000EUR geschätzt. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt dem Krankenhaus zugeführt. Die vier Pkw-Insassen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die B242 kurzzeitig gesperrt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeistation Braunlage
Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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