POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.05.2026
Goslar (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Unternehmen in der Altstadt ein.
Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Okerstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.
Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.
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