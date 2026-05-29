Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 29.05.2026

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Unternehmen in der Altstadt ein.

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt in der Okerstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell