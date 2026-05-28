Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 28.05.2026

Goslar (ots)

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus im Goslarer Ortsteil Oker am 08.05.2026 ist die Brandursache geklärt.

Das Wohnhaus in der Straße Im Bäckerkamp war gegen 18.55 Uhr in Brand geraten und durch das Feuer erheblich beschädigt worden.

Die damalige Pressemeldung kann hier abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6271925

Die Brandstelle wurde in den vergangenen Tagen von Brandermittlern des zuständigen 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes Goslar gemeinsam mit einem von der Staatsanwaltschaft Braunschweig beauftragten Gutachter untersucht.

Hierbei wurde im Ergebnis ein technischer Defekt an einem Elektrogerät als Brandursache ermittelt.

Die Ermittlungsergebnisse werden zeitnah an die Staatsanwaltschaft Braunschweig zur abschließenden Bewertung abgegeben.

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Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch in der Innenstadt ereignete.

Zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr wurde ein in einem Parkhaus in der Bäckerstraße abgestellter VW Golf beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke gegen den Golf und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstanden mehrere Kratzer an der gesamten linken Fahrzeugseite. Der verursachte Schaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Hinweise oder Beobachtungen zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

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