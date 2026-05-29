POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 29.05.2026
Goslar (ots)
Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln:
Am 29.05.2026, wurde durch die Beamten des PK Seesen ein 21-jähriger Fahrzeugführer auf einem E-Scooter im Bereich Seesen kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
i.A. Lepa, POK
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