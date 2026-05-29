Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Braunlage vom Freitag, 29.05.2026

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der K 68 im Ortseingang Braunlage

Am Donnerstag, 28.05.2026, ereignete sich gegen 20:40 Uhr im Ortseingang Braunlage aus Rtg. der B 4 (Braunlage-Nord / K 68) kommend ein Verkehrsunfall.

Hier verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Hannover im Verlauf der dortigen scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Das Krad Suzuki wurde bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt. Der Schaden an dem Motorrad wird durch die aufnehmenden Beamten auf ca. 9000 Euro geschätzt.

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