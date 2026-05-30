Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schwerpunktkontrollen Verkehr der Polizei Bad Harzburg

Goslar (ots)

Am Freitag führte die Polizei gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Bad Harzburg Verkehrssicherheitskontrollen durch. Dabei wurden insbesondere Fahrerinnen und Fahrer von Fahrrädern, Pedelecs, E-Bikes sowie E-Scootern kontrolliert und über die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert.

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr wurden in der Innenstadt zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen überprüft.

Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum an verschiedenen Orten etwa 100 Fahrzeuge kontrolliert. Es kam zur Einleitung von etwa 45 Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Palette der Verfehlungen war breit, unter anderem registrierten die Einsatzkräfte Fahren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone, zu zweit auf E-Scooter oder Fahrrad oder Befahren der Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. Bei einem kontrollierten Fahrzeug stand der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Polizei Bad Harzburg nahmen während der Kontrollen insbesondere die positive Resonanz aus der Bevölkerung wahr.

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