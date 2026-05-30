Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.05.2026

Goslar (ots)

Inverkehrbringen von Falschgeld

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 14:15 Uhr wird durch eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Einzelhandelsgeschäfts in der Carl-Zeiß-Straße, in 38644 Goslar, festgestellt, dass ein 24-jähriger Kunde seinen Einkauf mittels 20 Euro Falsifikat zahlen wollte. Nachdem der Kunde auf ebendieses angesprochen wurde, entfernte er sich zunächst von der Örtlichkeit und konnte im Rahmen der sofortig eingeleiteten Fahndung durch Polizeikräfte festgestellt werden. Im Verlauf der folgenden Durchsuchung konnten weitere Falsifikate beim 24-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Inverkehrbringen von Falschgeld.

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