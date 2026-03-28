Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Happy End einer Personensuche eines demenzkranken Mitachzigers am Kanal.

Datteln (ots)

Um 21:05 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei alarmiert. Gegen 17:00 Uhr verschwand bei einem gemeinsamen Besuch des örtlichen Baumarktes der an Demenz erkrankte Ehepartner. Die Ehefrau alarmierte daraufhin die Polizei. Die möglichen Maßnahmen der Polizei führten zu keinem Ergebnis, sodass die Feuerwehr ebenfalls alarmiert wurde.

Aufgrund der Erkenntnislage konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die Person in den angrenzenden Kanal gestürzt war. Es begann eine umfangreiche Suche, bei der unter anderem 2 Boote der Feuerwehr Datteln, sowie Mantrailer Hunde an Land und auf dem Wasser eingesetzt wurden.

Auch 2 Hochleistungsdrohnen mit Wärmebildkameras halfen bei der Suche nach der Person. Diese konnte schließlich deutlich unterkühlt im Bereich des Kanals gefunden werden. Neben dem DLRG Datteln unterstützte auch eine Taucherstaffel aus Dortmund und Dorsten, ebenso wie die Rettungshundestaffel NRW die erfolgreichen Suchmaßnahmen. Die Person wurde nach einer herzlichen Umarmung der Angehörigen, aufgrund der Unterkühlung dem Krankenhaus zugeführt. Einsatzleiter Sebastian Kiffer betonte am Ende des Einsatzes die gute und zielgerichtete Zusammenarbeit aller vor Ort befindlichen Einsatzräfte in Kombination mit der rückwärtigen Unterstützung der Kreisleitstelle Recklinghausen. Insgesamt waren über 50 Einsatzkräfte während der Einsatzzeit in den Einsatz eingebunden.

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