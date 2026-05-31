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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.05.2026

Goslar (ots)

Bedrohung zum Nachteil eines Tankstellenwarts Am Samstag, den 30.05.2026, gegen 17:00 Uhr betritt ein bislang unbekannter Mann die Tankstellenräumlichkeiten einer Tankstelle "Im Schleeke", in 38642 Goslar, und fängt unvermittelt an den dort arbeitenden 42-jährigen Tankstellenwart mit Worten und Gesten zu bedrohen. Zeugen, welche Angaben zur Tat und zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Goslar unter der Rufnummer 05321 339-0 zu melden.

i.A. Galante, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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