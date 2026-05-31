Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 31.05.2026

Goslar (ots)

Metalldiebstahl mit anschließendem Widerstand und Körperverletzung

Vienenburg. Am Samstagabend meldete ein Zeuge einen Metalldiebstahl auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs in Vienenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Tatverdächtige Metall entwendet und das Firmengelände anschließend mit einem weißen Transporter verlassen haben. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Bad Harzburg das Fahrzeug auf der Bundesautobahn 36 in Höhe der Anschlussstelle Flöthe feststellen und anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden das mutmaßliche Diebesgut sowie Tatmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter sowie eine 34-jährige Frau, ebenfalls aus Salzgitter, leisteten während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Darüber hinaus kam es zu körperlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Frischemeier, PHK

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