PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 31.05.2026

Goslar (ots)

Metalldiebstahl mit anschließendem Widerstand und Körperverletzung

Vienenburg. Am Samstagabend meldete ein Zeuge einen Metalldiebstahl auf dem Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs in Vienenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Tatverdächtige Metall entwendet und das Firmengelände anschließend mit einem weißen Transporter verlassen haben. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Bad Harzburg das Fahrzeug auf der Bundesautobahn 36 in Höhe der Anschlussstelle Flöthe feststellen und anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden das mutmaßliche Diebesgut sowie Tatmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Der 39-jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter sowie eine 34-jährige Frau, ebenfalls aus Salzgitter, leisteten während der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Darüber hinaus kam es zu körperlichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeikräfte. Gegen beide Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Frischemeier, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 12:00

    POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 31.05.2026

    Goslar (ots) - 01 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 30.05.2026 (gg. 14:45 Uhr) befuhr der 26-jährige, aus Salzgitter wohnende Verkehrsteilnehmer, die Braunschweiger Straße in Seesen und kam mit seinem Pkw Vor der Kirche verkehrsbedingt zum Halten - was die unmittelbar hinter ihm fahrende 20-jährige Fahrzeugführerin aus Liebenburg, übersah. Folglich kam es zum Auffahrunfall zw. beiden beteiligten Pkw, ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 10:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 31.05.2026

    Goslar (ots) - Bedrohung zum Nachteil eines Tankstellenwarts Am Samstag, den 30.05.2026, gegen 17:00 Uhr betritt ein bislang unbekannter Mann die Tankstellenräumlichkeiten einer Tankstelle "Im Schleeke", in 38642 Goslar, und fängt unvermittelt an den dort arbeitenden 42-jährigen Tankstellenwart mit Worten und Gesten zu bedrohen. Zeugen, welche Angaben zur Tat und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren