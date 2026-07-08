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Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Linnich (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Pkw im Einmündungsbereich der Straße "Erzelbach" am gestrigen Vormittag (07.07.2026) wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt.

Gegen 11:30 Uhr befuhr die Unfallverursacherin, eine 20-jährige Frau aus Heinsberg, die L253 in Fahrtrichtung Tetz. An der Einmündung zum "Erzelbach" beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Wassenberg. Diese konnte trotz unmittelbarer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Pkw frontal miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Unfallverursacherin schwer und musste durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die 45-jährige Frau aus Wassenberg trug leichte Verletzungen davon, musste aber ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren durch die Kollision stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Sie wurden vor Ort durch Abschleppdienste geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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