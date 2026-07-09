PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Der erste Schritt Richtung Polizeiuniform: 25 Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei verabschiedet

POL-DN: Der erste Schritt Richtung Polizeiuniform: 25 Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei verabschiedet
  • Bild-Infos
  • Download

Düren (ots)

Für 25 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Kaufmännische Schulen des Kreises Düren ist am Mittwochabend (08.07.2026) ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in den Polizeiberuf erreicht worden. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei (FOS Polizei) verabschiedet. Bereits am 1. September 2026 starten sie ihr duales Studium im Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

Die Fachoberschule Polizei richtet sich an Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss und verbindet den Erwerb der Fachhochschulreife mit einer gezielten Vorbereitung auf den Polizeiberuf. Während des zweijährigen Bildungsgangs sammeln die Schülerinnen und Schüler bereits wertvolle Praxiserfahrungen bei der Polizei. Sie begleiten Streifenteams im Einsatz, erhalten Einblicke in die Arbeit der Kriminal- und Verkehrskommissariate sowie verschiedener Stabsbereiche und lernen den Polizeiberuf schon früh aus nächster Nähe kennen.

Der Landrat des Kreises Düren, Dr. Ralf Nolten, würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Absolventinnen und Absolventen. Er betonte insbesondere den Vorteil, dass die jungen Menschen den Polizeiberuf bereits vor Beginn ihres Studiums in der Praxis kennenlernen konnten und dadurch bestens auf ihren weiteren Weg vorbereitet sind. Aachens Polizeipräsident Andreas Bollenbach hob die Vielseitigkeit des Polizeiberufs sowie die zahlreichen Entwicklungs- und Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen hervor.

Für den musikalischen Rahmen der Feierstunde sorgten Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt und Tim Schroif vom Polizeipräsidium Aachen.

Mit dem diesjährigen Abschluss wurden bereits zum dritten Mal Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei verabschiedet. Inzwischen wird der Bildungsgang an 15 Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen angeboten und hat sich als wichtiger Baustein der Nachwuchsgewinnung für die Polizei NRW etabliert. Eine gemeinsame landesweite Evaluation von Schule und Polizei bestätigt den Erfolg des Konzepts und die hohe Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 09:15

    POL-DN: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

    Linnich (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Pkw im Einmündungsbereich der Straße "Erzelbach" am gestrigen Vormittag (07.07.2026) wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Gegen 11:30 Uhr befuhr die Unfallverursacherin, eine 20-jährige Frau aus Heinsberg, die L253 in Fahrtrichtung Tetz. An der Einmündung zum "Erzelbach" beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 09:15

    POL-DN: Alkoholisiert mit dem Auto zum Polizeieinsatz gefahren

    Jülich (ots) - Bei einem Durchsuchungseinsatz der Polizei in der Schweizer Straße kam es am Dienstag (07.07.2026) zu einem unerwarteten Zufallstreffer. Ein Durchsuchungszeuge war stark alkoholisiert mit seinem Pkw zum Einsatz angereist. 1,6 Promille Atemalkoholgehalt; das war das Ergebnis eines Alkoholtestes, über das auch die Durchsuchungskräfte des Polizeipräsidiums Aachen staunten. Diese waren in den frühen ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 10:15

    POL-DN: Vermisste Frau nach Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

    Kreuzau / Aldenhoven (ots) - Am Montagabend (06.07.2026) führte die Polizei Düren umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten 46-jährigen Frau aus Kreuzau durch. Dabei kamen unter anderem ein Mantrailer-Hund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nachdem ein Pflegedienst die pflegebedürftige Frau im Laufe des Tages nicht an ihrer Wohnanschrift angetroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren