Polizei Düren

POL-DN: Der erste Schritt Richtung Polizeiuniform: 25 Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei verabschiedet

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Düren (ots)

Für 25 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Kaufmännische Schulen des Kreises Düren ist am Mittwochabend (08.07.2026) ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in den Polizeiberuf erreicht worden. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei (FOS Polizei) verabschiedet. Bereits am 1. September 2026 starten sie ihr duales Studium im Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

Die Fachoberschule Polizei richtet sich an Jugendliche mit mittlerem Schulabschluss und verbindet den Erwerb der Fachhochschulreife mit einer gezielten Vorbereitung auf den Polizeiberuf. Während des zweijährigen Bildungsgangs sammeln die Schülerinnen und Schüler bereits wertvolle Praxiserfahrungen bei der Polizei. Sie begleiten Streifenteams im Einsatz, erhalten Einblicke in die Arbeit der Kriminal- und Verkehrskommissariate sowie verschiedener Stabsbereiche und lernen den Polizeiberuf schon früh aus nächster Nähe kennen.

Der Landrat des Kreises Düren, Dr. Ralf Nolten, würdigte in seiner Ansprache das Engagement der Absolventinnen und Absolventen. Er betonte insbesondere den Vorteil, dass die jungen Menschen den Polizeiberuf bereits vor Beginn ihres Studiums in der Praxis kennenlernen konnten und dadurch bestens auf ihren weiteren Weg vorbereitet sind. Aachens Polizeipräsident Andreas Bollenbach hob die Vielseitigkeit des Polizeiberufs sowie die zahlreichen Entwicklungs- und Verwendungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei Nordrhein-Westfalen hervor.

Für den musikalischen Rahmen der Feierstunde sorgten Kriminalhauptkommissar Oliver Schmitt und Tim Schroif vom Polizeipräsidium Aachen.

Mit dem diesjährigen Abschluss wurden bereits zum dritten Mal Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Polizei verabschiedet. Inzwischen wird der Bildungsgang an 15 Berufskollegs in Nordrhein-Westfalen angeboten und hat sich als wichtiger Baustein der Nachwuchsgewinnung für die Polizei NRW etabliert. Eine gemeinsame landesweite Evaluation von Schule und Polizei bestätigt den Erfolg des Konzepts und die hohe Zufriedenheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte.

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