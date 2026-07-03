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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verfolgt Diebstahl über Videoüberwachung

Hamm (ots)

Bei der Überwachung des Hauptbahnhofes Hamm hat die Bundespolizei in der Nacht zu Donnerstag (2. Juli) einen Dieb in flagranti erwischt.

Der 16-jährige Täter hatte sich in der Haupthalle an einen schlafenden Mann herangeschlichen und dessen Rucksack an sich genommen. Anschließend wollte er die Haupthalle verlassen.

Was er da noch nicht ahnte: Ein Beamter der Bundespolizei hatte den Diebstahl live über die Videoüberwachungsanlage beobachtet und bereits seine Kollegen alarmiert. Diese stellten den Jugendlichen samt Diebesgut noch im Hauptbahnhof. Sie weckten den bis dato ahnungslosen Bestohlenen und händigten ihm sein Eigentum aus.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Aufgrund der Nachtzeit wurde er in Gewahrsam genommen und an das Jugendamt der Stadt Hamm übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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