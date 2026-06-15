PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem umfangreichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, 14. Juni 2026, gegen 23.10 Uhr auf der Günningfelder Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-jähriger Mann aus Rumänien über die Günningfelder Straße in Richtung Aschenbruch und beschleunigte seinen Nissan sehr stark. Anwohner nahmen das Aufheulen des Motors sowie quietschende Reifen wahr. Mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam es zu einer Kollision zwischen einem geparkten Auto und dem Fahrzeug des 21-Jährigen. Infolgedessen fuhr der Mann weiter über einen Grünstreifen und kollidierte mit einem weiteren geparkten Auto. Unfallzeugen alarmierten die Polizei, die kurze Zeit später auf den Unfallverursacher und zufällig anwesende Personen traf. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich bei dem 21-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Unfallfahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und die ausstehende Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Sein Führerschein sowie sein Auto wurden in Anbetracht der Verkehrsstraftaten sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:28

    POL-GE: Exhibitionist auf Parkplatz Resser-Mark

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Zeuge wurde am Montag, 15. Juni 2026, um 2 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich auf einem Parkplatz an der Münsterstraße mit heruntergelassener Hose befand. Bei genauer Betrachtung stellte der Mann fest, dass sein Gegenüber augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte und sich dabei sehr offen neben seinem Auto zeigte. Auch die Beleuchtung im Fernlicht des Autos ließen den ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 07:27

    POL-GE: Fünf Jugendliche berauben zwei Kinder in Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Am 13.06.26 gegen 15:10 Uhr wurden die beiden Kinder von fünf Jugendlichen vor einem Kiosk in der Röckstraße in Gelsenkirchen-Buer angesprochen. Die Täter fragten, ob sie Geld dabeihätten. Man würde sie zusammenschlagen, sollten sie lügen. Daraufhin händigten die Kinder ihr Geld aus, beide Kinder wurden jedoch zudem nach weiterem Geld durchsucht. Beschrieben werden die Täter wie folgt: ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 06:48

    POL-GE: Hochsitz beschädigt

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Säge und Bohrschrauber ausgestattet beschädigte ein 64jähriger Mann einen Hochsitz in Gelsenkirchen-Scholven. Hierbei zeichnete ihn eine Wildkamera auf und er konnte noch am Tatort festgenommen werden. Mehrere Pfeiler des Hochsitzes waren bereits durchgesägt oder abgeschraubt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten: Polizei Gelsenkirchen Leitstelle Leitstelle Telefon: 0209/365 2160 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren