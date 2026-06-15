Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem umfangreichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend, 14. Juni 2026, gegen 23.10 Uhr auf der Günningfelder Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 21-jähriger Mann aus Rumänien über die Günningfelder Straße in Richtung Aschenbruch und beschleunigte seinen Nissan sehr stark. Anwohner nahmen das Aufheulen des Motors sowie quietschende Reifen wahr. Mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam es zu einer Kollision zwischen einem geparkten Auto und dem Fahrzeug des 21-Jährigen. Infolgedessen fuhr der Mann weiter über einen Grünstreifen und kollidierte mit einem weiteren geparkten Auto. Unfallzeugen alarmierten die Polizei, die kurze Zeit später auf den Unfallverursacher und zufällig anwesende Personen traf. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung ergaben sich bei dem 21-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Unfallfahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und die ausstehende Sicherheitsleistung nicht bezahlen konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Sein Führerschein sowie sein Auto wurden in Anbetracht der Verkehrsstraftaten sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell