Polizei Düren

POL-DN: Körperliche Auseinandersetzung nach Streit im Straßenverkehr

Düren (ots)

Nach einem angeblichen Rotlichtverstoß und einer beleidigenden Geste im Straßenverkehr trafen am gestrigen Abend (08.07.2026) zwei Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der "Automeile" zusammen und setzten sich dort körperlich auseinander. Auch Pfefferspray und ein Schlagring sollen eingesetzt worden sein.

Gegen 19:50 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über eine Schlägerei auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Nikolaus-Otto-Straße ein. Auch der Rettungsdienst war bereits alarmiert und behandelte bei Eintreffen der Beamten bereits zwei leicht verletzte Personen. Trotz einer emotional stark aufgeheizten Stimmung bei allen Beteiligten gelang letztlich dennoch die Klärung des Sachverhaltes. Hintergrund der körperlichen Auseinandersetzung war eine widersprüchlich geschilderte Verkehrssituation in der einer der beiden Kontrahenten angeblich das Rotlicht einer Ampel missachtet haben soll. Im Anschluss sei es auch zu einer Beleidigung durch das Zeigen des "Mittelfingers" gekommen sein.

Auf dem Parkplatz des Baumarktes trafen dann letztlich beide beteiligten Parteien aufeinander und das entbrannte Wortgefecht eskalierte schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei wurde eine Person durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt. Auch ein Schlagring soll bei der Auseinandersetzung eingesetzt worden sein, konnte aber letztlich nicht von den Beamten aufgefunden werden. Im Rahmen der lautstarken Auseinandersetzung fielen zudem lautstarke Beleidigungen und Bedrohungen. Insgesamt wurden drei der vier Beteiligte aus Düren und Vettweiß im Alter zwischen 33 und 47 Jahren bei dem Vorfall leicht verletzt, konnten aber nach ärztlicher Begutachtung vor Ort entlassen werden.

Die Beamten leiteten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren u.a. wegen wechselseitiger Körperverletzung und Bedrohung aber auch wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

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