Polizei Düren

POL-DN: Schwerverletzter Radfahrer in Nideggen - Die Polizei sucht Zeugen

Nideggen (ots)

Bei einem Unfallgeschehen auf einem Feldweg nahe der L33 bei Nideggen wurde gestern am frühen Abend (09.07.2026) ein Radfahrer schwer verletzt. Der Unfallhergang ist bislang ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:10 Uhr wurde ein Passant auf eine schwerverletzte Person aufmerksam, die auf einem abschüssigen Feldweg neben einem Pedelec lag. Der Zeuge informierte umgehend den Rettungsdienst, der sich um die Versorgung des gestürzten Radfahrers kümmerte. Aufgrund der Schwere der festgestellten Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Schwerverletzten in eine Klinik flog. Der 66-jährige Mann aus Düren gab spontan an, von einem Auto angefahren worden zu sein. Eine weitere Befragung vor Ort war nicht möglich. Aufgrund der Spurenlage vor Ort konnten die Angaben des Verletzten nicht weiter konkretisiert werden. Der Unfallhergang und die Frage ob und in welcher Form ein weiteres Fahrzeug am Unfallgeschehen beteiligt ist, ist bislang ungeklärt. Bei der Unfallstelle handelt es sich um einen nicht befestigten, für den Fahrzeugverkehr gesperrten Feldweg, der über eine Gefällstrecke von der L33 kurz nach Verlassen der Ortslage Nideggen in Richtung Boich führt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder beteiligten Personen und Fahrzeugen machen können, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr ein Fahrzeug auf dem Feldweg gesehen haben und Angaben zu dessen Fahrbewegungen oder weiterem Fahrweg machen können.

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