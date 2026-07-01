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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahrer eines Transporters entzieht sich einer Verkehrskontrolle/Insassen flüchten/Zeugen und Geschädigte gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 29.06.2026 führten Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in der Flugplatzstraße Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermessgerät durch. Um 11.30 Uhr wurde durch einen Beamten im Kreuzungsbereich zur Fasaneriestraße ein weißer Transporter, besetzt mit zwei männlichen Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt, festgestellt. Dieser Transporter sollte anschließend durch die eingesetzte Beamtin der Kontrollörtlichkeit, welche sich in der Canadastraße befand, zugeführt werden. Zunächst wurden die Zeichen und Weisungen der Polizistin beachtet und der Transporter verringerte die Geschwindigkeit, beschleunigte dann aber unvermittelt und entzog sich somit der Kontrolle. Rücksichtslos beschleunigte der Fahrer in Richtung der Beamtin. Lediglich durch einen Sprung zur Seite auf den Gehweg konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindert werden. Der Transporter flüchtete anschließend über die Fasaneriestraße in Richtung Innenstadt, wobei er teilweise vor ihm fahrende Fahrzeuge mit nicht angepasster Geschwindigkeit rechts über den Gehweg überholte und es zu Gefährdungssituationen kam. Im Rahmen der Verfolgung konnte der Transporter ohne Insassen in der Roesingerstraße festgestellt werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde dann ein 28-jähriger Tatverdächtiger in der Christian-Schwarz-Straße vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Fahrereigenschaft steht bislang nicht fest. Der Transporter wurde sichergestellt. Die Polizei Zweibrücken ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Fahrzeugführer, welche durch die Fahrweise des Transporters gefährdet wurden sowie Zeugen, möchten sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken per Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung setzen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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