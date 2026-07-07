Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Wer hatte Grün?

Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)

Ein Verkehrsunfall am Montagabend wirft bei der Polizei Fragen auf. Den Beamten wurde gegen 19:30 Uhr ein Zusammenstoß zweier Autos im Kreuzungsbereich der Saarpfalz- und der Weiherstraße gemeldet. Vor Ort erklärte der 41-jährige Fahrer eines 1er BMW gegenüber den Beamten, dass er von der Weiherstraße geradeaus in Richtung Industriegebiet unterwegs war. Da seine Ampel grün zeigte, fuhr er über die Kreuzung, wo es zum Unfall mit dem beteiligten Hyundai Tucson kam. Der 75-jährige Fahrer des SUV gab seinerseits an, dass er von Jägersburg kommend in Richtung Schönenberg-Kübelberg unterwegs war. Nachdem er an der roten Ampel gewartet hatte, fuhr er bei Grün in die Kreuzung ein, wo es plötzlich zwischen ihm und dem von links kommenden BMW krachte. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten nahmen den Unfall auf und suchen jetzt Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können. Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 0631 369-14799 entgegen. |kfa

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