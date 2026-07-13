Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Düren

Düren (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag Zutritt zu einer Wohnung, während die die Bewohnerin auf der Terrasse befand.

In einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Gossen-Straße kam es am Freitag (10.07.2026) zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch. Der oder die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise in die Wohnung im ersten Geschoss des Hauses. Während sich die Bewohnerin auf der Terrasse befand, durchwühlten der oder die Täter unbemerkt eine Kommode. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinrich-Gossen-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

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