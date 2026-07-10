Polizei Düren

POL-DN: Brennendes Kleinkraftrad in der Innenstadt

Düren (ots)

Der Brand eines Kleinkraftrades verursachte am gestrigen Morgen (09.07.2026) in der Bonner Straße einen größeren Einsatz der Feuerwehr und Schäden an geparkten Fahrzeugen.

Gegen 09:00 Uhr trafen die Beamten der Wache Düren am Einsatzort im Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße / Bonner Straße ein. Sie waren dorthin zu einem brennenden Kleinkraftrad entsandt worden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren zu diesem Zeitpunkt bereits im vollen Gange. Das betroffene Kleinkraftrad war zuvor in Brand geraten und zwischenzeitlich komplett ausgebrannt. Das Feuer hatte dabei auch zwei in unmittelbarer Nähe stehende Pkw beschädigt. Auch eine Hausfassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Angaben des Fahrzeughalters hatte dieser versucht das Fahrzeug zu starten. Dabei habe die Batterie Feuer gefangen und so das Fahrzeug in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

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