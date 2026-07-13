Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 399 wurde am Sonntagvormittag (12.07.2026) ein 54 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hürtgenwald mit seinem Pkw die Dürener Straße aus Richtung Gey kommend in Fahrtrichtung B 399. Zeitgleich war ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Eschweiler auf der B 399 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Hürtgenwald unterwegs.

Nach ersten Ermittlungen missachtete der 46-Jährige beim Einfahren in den Einmündungsbereich der Dürener Straße zur B 399 die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser leitete eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

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