Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: LKW umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026, kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Unfall auf der L171 zwischen Wutach - Ewattingen und der Wutachmühle. Im Ausgang einer scharfen Linkskurve kippte ein Sattelzug, der mit Leergut beladen war, aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen nach rechts um. Dadurch wurde der Dieseltank beschädigt und Treibstoff lief über die Fahrbahn. Es folgte ein größere Feuerwehreinsatz, bei dem auch Vertreter der Umweltbehörde des Landratsamtes Waldshut vor Ort waren. Die L 171 war bis zur vollständigen Bergung mit einem Kran bis am Folgetag gesperrt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden. Der 50-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

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