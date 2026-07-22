Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/Tiefenstein: Motorrad kollidiert mit Auto

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026, geriet gegen 12:30 Uhr ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der L154 zwischen der Abzweigung Hechwil und der Tiefensteiner Brücke in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem VW eines 43-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW-Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt fortsetzten. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden am Motorrad und am VW dürfte um die 6.000 Euro betragen.

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