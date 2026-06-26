Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Coesfeld

92-Jährige wird Opfer eines Schockanrufs - Polizei sucht Zeugen

Coesfeld (ots)

Eine 92-jährge Coesfelderin ist am gestrigen Mittag (25.06.2026) Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Die Seniorin übergab einem unbekannten Mann einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.

Gegen 12.55 Uhr klingelte das Festnetztelefon der Frau. Zunächst hörte sie die Stimme einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese teilte ihr in russischer Sprache mit, sie sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und müsse operiert werden. Zur Deckung der anfallenden Kosten sei ein hoher Geldbetrag erforderlich. Die Tochter bat ihre Mutter um finanzielle Hilfe. Anschließend brach das Gespräch ab. Kurze Zeit später meldete sich ein ebenfalls russisch sprechender Mann, der sich als Rechtsanwalt ausgab. Er erklärte der Seniorin, ihre Tochter müsse mit einer Verurteilung rechnen, wenn die geforderte Summe nicht gezahlt werde. Zudem forderte er die 92-Jährige auf, ihr Mobiltelefon in Wasser zu legen, damit das Gespräch nicht abgehört werden könne. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte nach. Das Festnetztelefon sollte sie währenddessen nicht auflegen. Im weiteren Verlauf diktierte der angebliche Rechtsanwalt der Seniorin einen Brief in russischer Sprache, dessen Anfertigung etwa zwei Stunden dauerte. Nach Fertigstellung erklärte der Anrufer, ein Bekannter werde das Geld an ihrer Wohnanschrift abholen. Etwa 20 Minuten später erschien ein unbekannter Mann, den die 92-Jährige in ihre Wohnung bat. Dort übergab sie ihm einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Das Geld befand sich in einer kleinen schwarzen Tasche. Anschließend entfernte sich der unbekannte Mann.

Der Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 18 Jahre alt - ca. 1,70 Meter groß - schlanke Statur - gepflegtes Erscheinungsbild - kurze schwarze Haare - trug ein blaues Kurzarmhemd - kein Bart - keine Brille

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Mann oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bereits um einen weiteren Fall handelt, bei dem die Täter ihre Opfer gezielt in deren Muttersprache Russisch ansprechen. Dadurch erschleichen sie sich Vertrauen und erhöhen den psychischen Druck auf die Geschädigten.

Die Polizei warnt erneut vor Schockanrufen. Betrüger setzen ihre Opfer gezielt unter Druck und fordern hohe Geldbeträge. - Beenden Sie in solchen Fällen sofort das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Angehörigen über die Ihnen bekannten Rufnummern. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen. - Klären Sie Verwandte, Bekannte und Freunde über die Vorgehensweise der Betrüger auf.

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