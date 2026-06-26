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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B474
Auto überschlägt sich auf der B474

Coesfeld (ots)

Ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Dülmen befuhr am 25.06.2026 gegen 23.45 Uhr die B474 in Fahrtrichtung Dülmen, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Fremdschäden entstanden dabei nicht. Er selbst verletzte sich jedoch und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme gab der Dülmener an, einem Reh ausgewichen zu sein. Am Unfallort konnten hierfür jedoch keine Hinweise oder Spuren gefunden werden.

Weiterhin ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von ca. 2,5 Promille. Der 37-Jährige räumte den Alkoholgenuss ein.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Im Krankenhaus Lüdinghausen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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