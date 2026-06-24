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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Reife gestohlen

Coesfeld (ots)

Acht Reifen von drei Wohnmobilen haben Unbekannte von einem Firmengelände am Gausepatt gestohlen. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (23.06.26) und 7.30 Uhr am Mittwoch (24.06.26) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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