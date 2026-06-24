POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Reife gestohlen
Coesfeld (ots)
Acht Reifen von drei Wohnmobilen haben Unbekannte von einem Firmengelände am Gausepatt gestohlen. Zwischen 19 Uhr am Dienstag (23.06.26) und 7.30 Uhr am Mittwoch (24.06.26) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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