POL-COE: Dülmen, Gausepatt/ Reife gestohlen

Coesfeld (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (21.06.) gegen 23:30 Uhr ein Auto, welches auf der B58 aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Lüdinghausen befuhr. Das Auto war dem Hinweisgeber aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Polizeibeamte stoppten den Wagen noch auf der B58. Als der Fahrer die ...

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