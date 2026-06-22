Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/Nach Zeugenhinweis: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis beendet

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (21.06.) gegen 23:30 Uhr ein Auto, welches auf der B58 aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Lüdinghausen befuhr. Das Auto war dem Hinweisgeber aufgefallen, weil es in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet.

Polizeibeamte stoppten den Wagen noch auf der B58. Als der Fahrer die Fahrertür öffnete, fielen bereits Bierdosen aus dem Fahrzeug. Wenig überraschend stellten die Beamten in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch fest. Letzte Zweifel räumte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von etwa 2.1 Promille aus.

Der 38-jährige polnische Staatsbürger musste daraufhin mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dort stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und auch noch nie eine solche besessen hatte.

Da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz im Inland hat, musste er eine Sicherheitsleistung erbringen. Anschließend wurde er von der Wache entlassen.

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