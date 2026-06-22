POL-COE: Dülmen, Münsterstraße, Butterkamp/Unbekannter schlägt
Coesfeld (ots)
Nach einem zunächst verbalen Streit an einer Tankstelle hat ein Unbekannter am Freitag (19.06.) gegen 20:20 Uhr auf einen 21-Jährigen Mann aus Dülmen eingeschlagen. Dieser stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
- männlich - ca. 40 Jahre alt - 160 - 175cm groß - osteuropäisches Aussehen - Glatze - graues zerrissenes T-Shirt - unterwegs mit einem VW-Transporter
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Rufnummer 02594-793611 entgegen.
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