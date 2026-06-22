Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Josef-Holtermann-Stiege, Kastanienallee

Autofahrerin nach Unfall mit einer Neunjährigen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein neunjähriges Mädchen beabsichtigte am 19.06.2026, gegen 11.50 Uhr mit ihrem City-rolle in Seppenrade von der Josef-Holtermann-Stiege in die Kastanienallee abzubiegen. Sie sah das vorfahrtberechtigte Auto und versuchte noch zu bremsen. Dies gelang ihr nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß bei dem die Neunjährige zwar noch vor dem Aufprall mit dem Auto vom Roller abspringen konnte, aber dennoch stürzte und sich dabei leicht verletzte.

Die Autofahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, fuhr dann aber weiter und kümmerte sich nicht weiter um ihre Anschlusspflichten als Unfallbeteiligte. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - schulterlange Haare blond/rot - ca. 25 Jahre alt

Das Auto wird als lang und hellgrau beschrieben.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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