POL-COE: Dülmen, Droste-Hülshoff-Straße
Mülleimer durch Grillanzünder in Brand gesetzt - Zeugen gesucht
Coesfeld (ots)
Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am 19.06.2026, gegen 18.45 Uhr fünf Jugendliche in der Nähe eines öffentlichen Mülleimers im Sportpark an der Droste-Hülshoff-Straße in Dülmen. Eine Person der Gruppe warf einen Grillanzünder in die Mülltonne, die unmittelbar danach in Brand geriet und die Jugendlichen flüchteten.
Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch das Feuer entstand Sachschaden am Mülleimer. Die Personen könnten wie folgt beschrieben werden.
Person 1:
- männlich - ca.14-16 Jahre - braune, kurze, lockige Haare - schlanke Statur - ca. 175cm groß
Person 2:
- männlich - ca.14-16 Jahre - kräftig bis dicke Statur - ca. 170cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - trug eine Basecap von "Gucci"
Person 3:
- männlich - ca.14-16 Jahre alt
Person 4:
- männlich - ca.14-16 Jahre alt
Person 5:
- männlich - ca.14-16 Jahre alt
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
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