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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, In den Kämpen/Radfahrerin nach Unfall mit Schulkind gesucht

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin stieß am Donnerstag gegen 13:05 Uhr in Coesfeld im Bereich der Überführung über die Friedrich-Ebert-Straße mit einem 7-jährigen Schulkind zusammen.

Zwar erkundigte sich die Radfahrerin nach dem Wohlergehen des Kindes, das ist jedoch in einem solchen Fall nicht ausreichend. Es müssen immer Erziehungsberechtigte oder die Polizei hinzugezogen werden. Kinder sind nicht in der Lage, eine derartige Situation angemessen einzuschätzen.

Der Junge wurde durch den Zusammenprall verletzt. Da die Radfahrerin im Anschluss weiter fuhr, sucht die Polizei nun nach ihr. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Beschreibung der unbekannten Fahrradfahrerin:

   -	weiblich -	lange blonde Haare -	weißer Fahrradhelm, blaues 
E-Bike -	mittleres Alter

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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