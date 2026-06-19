Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße

Ladendieb schlägt Mitarbeiter und flüchtet mir der Beute

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannter Mann versuchte am 18.06.2026, gegen 16.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Industriestraße in Billerbeck Rasierklingen sowie Alkohol mit einem geschätzten Gesamtwert eines hohen dreistelligen Eurobetrags zu entwenden. Dies beobachtete ein Mitarbeiter und hielt den Dieb fest. Daraufhin versuchte sich dieser aus dem Griff des Mitarbeiters zu befreien und schlug mehrfach auf ihn ein. Dadurch gelang ihm die Flucht, jedoch ohne Diebesgut. Dieses befand sich im Rucksack, den der Mitarbeiter noch zu packen bekam und dem Täter im Gerangel vor der Flucht noch entreißen konnte.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 180 cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze kurze Haare - Schnäuzer - graue Jogginghose - hellblaues T-Shirt

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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