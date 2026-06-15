POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße/Versuchter Einbruch in Blumengeschäft
Coesfeld (ots)
Unbekannte versuchten im Zeitraum von Samstag (13.06.), 16:30 Uhr bis Montag (15.06.), 08:30 Uhr, die Tür eines Blumengeschäftes an der Kleine Viehstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand, es wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.
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