POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Unbekannte setzen Sonnenschirm und Stuhl in Brand
Coesfeld (ots)
Unbekannte setzten am Sonntag (14.06.) gegen 01:00 Uhr einen Sonnenschirm sowie einen Stuhl auf der Außenterrasse einer Bäckerei in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Sachschaden, das angrenzende Gebäude blieb unbeschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell