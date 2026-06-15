POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/Unbekannte setzen Sonnenschirm und Stuhl in Brand

Coesfeld (ots) - Eine Gruppe Arbeiter bot am Freitag (12.06.) gegen 13:00 Uhr einem Billerbecker an, eine Fläche auf dessen Hof zu asphaltieren. Dieser willigte ein, man einigte sich auf eine 50 m² große Fläche. Nach weniger als einer Stunde stellte der Mann fest, dass die Arbeiten bereits abgeschlossen waren. Bearbeitet wurde zudem eine fünfmal so große Fläche, wie besprochen. Die Arbeit war offenbar minderwertig ...

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