Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/Betrüger bieten Asphaltarbeiten an

Coesfeld (ots)

Eine Gruppe Arbeiter bot am Freitag (12.06.) gegen 13:00 Uhr einem Billerbecker an, eine Fläche auf dessen Hof zu asphaltieren. Dieser willigte ein, man einigte sich auf eine 50 m² große Fläche. Nach weniger als einer Stunde stellte der Mann fest, dass die Arbeiten bereits abgeschlossen waren. Bearbeitet wurde zudem eine fünfmal so große Fläche, wie besprochen. Die Arbeit war offenbar minderwertig ausgeführt, dennoch verlangten die Arbeiter einen hohen Bargeldbetrag. Der Geschädigte rief unter einem Vorwand die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten flüchteten die Arbeiter in zwei Fahrzeugen mit britischen Kennzeichen. Ein flüchtendes Auto konnten die Beamten anhalten, Fahrer war ein 35-jähriger irischer Staatsbürger. Der Tatverdächtige wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleitung vor Ort entlassen, ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Betruges. Die Ermittlungen zu den weiteren beteiligten Männern dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell