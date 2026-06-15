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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/Mit Kokain aber ohne Führerschein unterwegs

Coesfeld (ots)

Einen 32-jähriger Fahrzeugführer hielten Polizeibeamte am Sonntag (14.06.) gegen 14:00 Uhr auf der Darfelder Straße in Billerbeck an. Während der Kontrolle gab 32-jährige gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Diese war dem Mann tatsächlich bereits vor fast zwei Jahren entzogen worden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten zudem körperliche Auffälligkeiten bei dem 32-Jährigen fest und führten einen Schnelltest durch, der positiv für Kokain ausfiel. Der Nottulner musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ohne Fahrerlaubnis. De Beamten untersagten ihm außerdem die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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