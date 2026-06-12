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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe
Heckenbrand auf Schulhof - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 11.06.26, gegen 19.30 Uhr, vier bis fünf Jugendliche, wie sie auf einem Schulhof auf der Haverlandhöhe in Dülmen Pyrotechnik anzündeten. Kurz danach brannte eine Hecke auf dem Schulhof. Die Zeugin versuchte den Brand mit ihrem Mann zusammen zu löschen und rief die Feuerwehr hinzu. Diese löschte den Brand dann vollständig.

Die Jugendlichen sollen zwischen 14-15 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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