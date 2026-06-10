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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Betrunkener Radfahrer greift Polizisten an

Coesfeld (ots)

Einen offensichtlich alkoholisierten Radfahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Dienstag (09.06.) gegen 16:20 Uhr. Der Mann war in deutlichen Schlangenlinien auf Fahrbahn und Gehweg der Dülmener Straße stadtauswärts unterwegs und vorbeifahrenden Autos bereits gefährlich nahe gekommen.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann. Ein Atemalkoholtest vor Ort erhärtete den Verdacht mit einem Ergebnis von etwa 2.1 Promille.

Als die Beamten den Mann daraufhin für eine Blutprobe zur Wache bringen wollten, beleidigte der 31-jährige irakische Staatsbürger die Beamten und versuchte, diese zu bespucken, zu treten und zu beißen. Er wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dort leistete er bei der Blutentnahme weiter Widerstand und randalierte in seiner Zelle.

Sowohl die Polizeibeamten als auch der Beschuldigte blieben unverletzt. Diesen erwarten jedoch Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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