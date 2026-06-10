POL-COE: Dülmen, Alte Badeanstalt/Einbrecher hebeln Fenster auf
Coesfeld (ots)
Ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Alte Badeanstalt in Dülmen hebelten Unbekannte am Dienstag (09.06.) in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594/793611 entgegen.
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