POL-COE: Dülmen, Alte Badeanstalt/Einbrecher hebeln Fenster auf

Coesfeld (ots) - Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am Montag (08.06.) gegen 21:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße. Ein 26-Jähriger lag aufgrund erheblichen Alkoholkonsums in hilfloser Lage auf dem Boden. Um ihn herum befand sich eine Gruppe Jugendlicher, welche sich über den Mann lustig machten. Ein 49-Jähriger, der dazwischen ging, wurde von einem Tatverdächtigen bepöbelt. Der ...

mehr