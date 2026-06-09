Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/Körperverletzung

Coesfeld (ots)

Zu einem Körperverletzungsdelikt kam es am Montag (08.06.) gegen 21:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße. Ein 26-Jähriger lag aufgrund erheblichen Alkoholkonsums in hilfloser Lage auf dem Boden. Um ihn herum befand sich eine Gruppe Jugendlicher, welche sich über den Mann lustig machten. Ein 49-Jähriger, der dazwischen ging, wurde von einem Tatverdächtigen bepöbelt. Der 23-Jährige, der nach eigenen Angaben ebenfalls helfen wurde, wurde daraufhin von zwei Personen körperlich attackiert. Ein 16-jähriger Ukrainer und ein 14jähriger Kasache schlugen ihn zu Boden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

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