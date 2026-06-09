Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Einbruch in Fahrradgeschäft

Am Montag stiegen Unbekannte in den Verkaufsraum in Süßen ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 2 und 5 Uhr in der Tobelstraße. Unbekannte schlugen eine größere Scheibe zum Verkaufsraum ein und gelangten in das Innere. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Einbrecher etwa 40 hochwertige Fahrräder. Für den Abtransport war ein Laster notwendig. Der dürfte vermutlich im Bereich des Postwegs abgestellt worden sein. Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Eislingen unter der Telefonnummer 07161/8510 zu wenden.

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