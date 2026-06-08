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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Versuchter Aufbruch eines Anhängers - Beschreibung des Tatverdächtigen

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte am Montag (08.06.) gegen 06:00 Uhr, einen auf einem Baustellengelände an der Münsterstraße abgestellten Anhänger aufzubrechen. Dabei wurde er von einem eintreffenden Mitarbeiter überrascht und flüchtete. Derr Mann wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	160cm - 170cm -	schwarze Cap -	dunkelgrauer Pullover

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren sowie ein am Tatort zurückgelassenes Brecheisen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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