POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Versuchter Aufbruch eines Anhängers - Beschreibung des Tatverdächtigen
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte am Montag (08.06.) gegen 06:00 Uhr, einen auf einem Baustellengelände an der Münsterstraße abgestellten Anhänger aufzubrechen. Dabei wurde er von einem eintreffenden Mitarbeiter überrascht und flüchtete. Derr Mann wird wie folgt beschrieben:
- männlich - 160cm - 170cm - schwarze Cap - dunkelgrauer Pullover
Die Kriminalpolizei sicherte Spuren sowie ein am Tatort zurückgelassenes Brecheisen.
Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.
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