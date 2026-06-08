Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Versuchter Aufbruch eines Anhängers - Beschreibung des Tatverdächtigen

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte am Montag (08.06.) gegen 06:00 Uhr, einen auf einem Baustellengelände an der Münsterstraße abgestellten Anhänger aufzubrechen. Dabei wurde er von einem eintreffenden Mitarbeiter überrascht und flüchtete. Derr Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 160cm - 170cm - schwarze Cap - dunkelgrauer Pullover

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren sowie ein am Tatort zurückgelassenes Brecheisen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-793611 entgegen.

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