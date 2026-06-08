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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525/Unfallverursacherin berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin war am Freitag (05.06.), gegen 20:45 Uhr mit ihrem Auto auf der B 525 in Fahrtrichtung Gescher unterwegs. In Höhe einer Gaststätte beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 34-jährigen Coesfelders.

Durch den Zusammenstoß wurde die 45-Jährige verletzt, der 34-Jährige blieb unverletzt. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten körperliche Auffälligkeiten bei der Unfallverursacherin fest, sodass der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel besteht. Die Frau räumte den Konsum von Alkohol und Cannabis ein, lehnte die Durchführung freiwilliger Tests jedoch ab. Die Beamten ordneten daher die Entnahme einer Blutprobe an. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein der Frau, die nun ein Strafverfahren erwartet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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